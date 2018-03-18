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Vuslata eremedi

Vuslata eremedi
Ünlü oyuncu 'den kötü haber geldi. Vuslateri, 2 yıl önce evlendiği 'la dün boşanacağını açıkladı. Ses teknisyeni eşiyle ayrı yaşadığını itiraf eden 32 yaşındaki oyuncu, boşanmayı instagram'da yaptığı şu paylaşımla duyurdu:

"Eşim Burak Ertoğan'la uzun süredir ayrı sürdürdüğümüz evliliğimizi hukuki olarak bitirmeye karar verdik. Bizim için de hassas olan bu süreçte herkesin anlayışını bekliyoruz." Vuslateri'nin açıklamasının ardından Ertoğan, instagram'daki aşk fotoğraflarını sildi.
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