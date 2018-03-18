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Melek’in bebekli alışverişi

Melek’in bebekli alışverişi
Şimdilerde hamile olan , önceki gün 'ta alışverişe çıktı. Bugüne kadar büyüyen karnını sadece instagram paylaşımlarında gözler önüne seren Victoria's Secret meleği, objektiflere vücudunu saran siyah elbisesiyle yansıdı. Güzel model, alışveriş boyunca da elini karnından ayırmadı.

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