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çığlığa reklam

Çığlık çığlığa reklam
Süper model ile Formula 1 pilotu , önceki gün Tommy Hilfiger'ın reklam filmi için bir araya geldi. Formula 1 aracındaki çekimlere son derece keyifli başlayan 22 yaşındaki güzel model, Hamilton'ın direksiyona geçip spin attığı anlarda neye uğradığını şaşırdı. Aracın içerisinde çığlığa bağıran Gigi Hadid'in o anda çekilen kareleri de hayli ses getirdi.
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