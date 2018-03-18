Çığlık çığlığa reklam

Süper model Gigi Hadid ile Formula 1 pilotu Lewis Hamilton, önceki gün Tommy Hilfiger'ın reklam filmi için bir araya geldi. Formula 1 aracındaki çekimlere son derece keyifli başlayan 22 yaşındaki güzel model, Hamilton'ın direksiyona geçip spin attığı anlarda neye uğradığını şaşırdı. Aracın içerisinde çığlık çığlığa bağıran Gigi Hadid'in o anda çekilen kareleri de hayli ses getirdi.
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