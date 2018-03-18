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Çifte mutluluk

Beşiktaşlı futbolcu ile 3 aylık hamile eşi , şu sıralar çifte mutluluk yaşıyor. 1 yıllık evliliklerini çocukla taçlandırmaya hazırlanan ikilinin 6 ay sonra ikiz bebeklerini kucağına alacağı iddia ediliyor

Çifte mutluluk
Yaklaşık 1 yıllık evliliklerini bebekle taçlandırmaya hazırlanan oyuncu ile eşi Beşiktaşlı futbolcu cephesinden bu kez güzel haber geldi. Hamileliği, eşiyle karıştıkları bir trafik kazası sonucu basına yansıdığı için üzülen Ovalı'nın düşük tehlikesi geçirdiğini ise Demet Akalın ağzından kaçırmıştı. Şu sıralar objektiflerden uzak duran güzel oyuncunun ikiz bebek beklediği iddia edildi. 3 aylık hamile olan Ovalı'nın bu güzel haberi şimdilik sadece yakın dostlarıyla paylaştığı öğrenildi. hamileliğini İzmir'de geçirmek istiyor...



Bebeklerinin cinsiyetini henüz öğrenmeyen ünlü çiftten Erkin, eşinin stresten uzak bir hamilelik geçirmesi için kolları sıvadı. Ünlü futbolcu, geçtiğimiz ay satın almayı düşündüğü Alaçatı'daki 9 milyon liralık villayı almak için işlemleri hızlandırdı. Hamileliğini Alaçatı'daki yeni evinde annesiyle geçirmeyi planlayan Şükran Ovalı'nın yanına Caner Erkin'in de lig biter bitmez gideceği öğrenildi. Bu arada güzel oyuncunun bebeklerini kendi doğum yeri olan İzmir'de dünyaya getirmek istediği de konuşulanlar arasında…
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