Yüzüğüne alıştı

; 22 / 11 19 / 6 19 / 4 9 / -1 18 / 3 20 / 6 18 / 5 21 / 11 7 / -2 17 / 6 25 / 10 22 / 5 24 / 8 18 / 4 8 / -1 22 / 8 16 / 3 9 / 0 19 / 6 20 / 4 26 / 11 20 / 12 18 / 4 17 / 4 24 / 7 19 / 5 24 / 9 23 / 11 16 / 2 13 / 1 7 / -2 22 / 6 18 / 7 19 / 7 14 / 2 11 / 3 20 / 9 15 / 6 19 / 4 20 / 12 24 / 13 18 / 8 23 / 6 21 / 5 9 / -1 19 / 3 15 / 3 19 / 6 22 / 9 17 / 3 20 / 8 26 / 11 21 / 6 20 / 6 17 / 5 23 / 9 16 / 7 20 / 12 20 / 7 15 / 2 16 / 2 16 / 3 19 / 8 21 / 9 17 / 8 27 / 11 21 / 9 16 / 5 17 / 8 15 / 0 20 / 9 14 / 4 18 / 9 18 / 4 15 / 8 16 / 2 19 / 4 10 / 2 25 / 11 14 / 0 23 / 12 Geçtiğimiz pazar günü Aslıhan Doğan ile evlenen Arda Turan, önceki gün Akmerkez'deydi. Yıldız futbolcu, bir seyahat acentesine giderek bilgi aldı. Daha sonra alışveriş turuna çıkan Turan'ın evlilik alyansı parmağındaydı.
Arda Turan, örf ve adetlere bağlılığını yine gözler önüne serdi.
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