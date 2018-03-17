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Uyku zamanı

Uyku zamanı
Sempatik oyuncu Bülent Şakrak, babalığı çok sevdi. Şakrak, önceki gün oğlu Okan Ali ve eşi Ceyda Düvenci'nin eski evliliğinden olan kızı Melisa'yla bu kareyi paylaştı. Düvenci'nin Şakrak'ın çocuklarıyla uyurken çektiği bu kare, büyük beğeni aldı.
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