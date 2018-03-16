O fotoğrafla ilgili Kaynarca'dan çarpıcı açıklama

ATV'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın başrol oyuncusu Oktay Kaynarca , paylaştığı fotoğraf üzerinden karalama kampanyası yapmaya çalışanlara sert tepki gösterdi. Kaynarca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda açtı ağzını yumdu gözünü."Şimdiiii efendilik bizde kalsın dedik ammaa galiba bazen AYAR yapmazsanız AYARSIZLAR meydanı boş bulup iğrençleşmeye başlayabilirler.. Mesela sözüm ona bu hanımcık.. Herkes bilsin ki biz mümkün olduğunca üzerimizdeki sorumluluklarla hareket ettik şükürler olsun, ama herkesin düşünce ve hayat tarzına saygılı da olduk.. Yediğini içtiğini göstermek isteyenler de dostumuz oldu, göstermeyenler de fotoğraflarda gördüğünüz gibi. Dikkat ettik mesela genelde uygunsuz görünmemeye, kötü örnek olmamaya elimizden geldiğince .Mesela bu hanımcık gibi elimizde rakı ile adamlığı sorgulamak yerine, iki tane içince bacak arasına kadar varan iğrenç muhabbetler yapmadık ,adabıyla oturduk dost meclislerinde adabıyla kalktık. Şimdi işi gücü bırakıp,, hatta işi gücü olmayıp salak sepelek suni gündemlerin sırtına binip, gündem olmaya çalışan maymunlar bilsinler ki, elinize rakı bardağı alıp sözüm ona bunu yiğitlik gibi gösteriyosunuz ya? Sizin bu şekil YİĞİTLİK YAPTIĞINIZ YERDE İT GEZDİRMEYİZ İT ...." İfadelerine yer verdi.

"GÖKBAKAR'A BİZİ BU KADAR DİKKATLİ İZLEDİĞİ İÇİN TEŞEKKÜRLER"

Kaynarca'nın paylaşımı, ünlü komedyen Şahan Gökbakar'ın da diline düştü. Instagram sayfasındaki hikayesinden Kaynarca'nın fotoğrafını paylaşan Gökbakar, fotoğrafın üzerine şu notu yazdı:

'Ekibin hepsinin tek kol masa altında... Abiler ablalar rakı içiyorsanız afiyetle için... Kasmayın bu kadar yaa... Kim ne diyecek size, dese ne olur ayrıca? Kimler kimler neler yapıyor. Boşverin... Rakı balık yaptınız diye diziden mi atacaklar? Yok daha nerler... Keyfiniz bol olsun..."







KAYNARCA'DAN CEVAP

Kaynarca'dan ise Gökbakar'ın bu mesajına yanıt olarak şu paylaşım geldi:

"Sevgili Şahan Gökbakar'a bizi bu kadar dikkatli ve iyi izlediği için teşekkür ederiz...Keşke diğer fotoğraflara da baksaydı :)))"