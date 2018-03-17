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Tarçın temizliği

Tarçın temizliği
Güzel manken Çağla Şıkel, tıpkı oğulları gibi sevimli köpeği Tarçın'la da yakından ilgileniyor. Dün köpeğini yürüyüşe çıkaran model, aracına binerken Tarçın'ı temizleyip "Ayağını da sileceğiz tabii" dedi.

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