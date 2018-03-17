Tarçın temizliği

; 22 / 11 19 / 6 19 / 4 9 / -1 18 / 3 20 / 6 18 / 5 21 / 11 7 / -2 17 / 6 25 / 10 22 / 5 24 / 8 18 / 4 8 / -1 22 / 8 16 / 3 9 / 0 19 / 6 20 / 4 26 / 11 20 / 12 18 / 4 17 / 4 24 / 7 19 / 5 24 / 9 23 / 11 16 / 2 13 / 1 7 / -2 22 / 6 18 / 7 19 / 7 14 / 2 11 / 3 20 / 9 15 / 6 19 / 4 20 / 12 24 / 13 18 / 8 23 / 6 21 / 5 9 / -1 19 / 3 15 / 3 19 / 6 22 / 9 17 / 3 20 / 8 26 / 11 21 / 6 20 / 6 17 / 5 23 / 9 16 / 7 20 / 12 20 / 7 15 / 2 16 / 2 16 / 3 19 / 8 21 / 9 17 / 8 27 / 11 21 / 9 16 / 5 17 / 8 15 / 0 20 / 9 14 / 4 18 / 9 18 / 4 15 / 8 16 / 2 19 / 4 10 / 2 25 / 11 14 / 0 23 / 12 Güzel manken Çağla Şıkel, tıpkı oğulları gibi sevimli köpeği Tarçın'la da yakından ilgileniyor. Dün köpeğini yürüyüşe çıkaran model, aracına binerken Tarçın'ı temizleyip "Ayağını da sileceğiz tabii" dedi.
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