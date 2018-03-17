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Hem oynadı hem söyledi

Hem oynadı hem söyledi
Oyuncu Tolga Sarıtaş, şimdi de reklam yıldızı oldu. Pepsi Max'in yeni marka yüzü olan Sarıtaş, reklam filminde şarkı söyledi. Genç oyuncu, Barış Manço'nun "Dönence" şarkısının "Simsiyah gecenin koynundayım" kısmını kendine has tarzıyla yorumladı.
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