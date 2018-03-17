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Güzel gece!

Bu bir kuralı! Önceki akşam ’ndaki mekana tek başına giden 50 yaşındaki müzisyen, içeride 3 güzelle tanıştı. Teo, geceyi kızlarla ’ndaki bir binada noktaladı

Güzel gece!
Rock müziğin ünlü ismi Teoman, çapkınlık geleneğini bozmamaya kararlı... Bugüne kadar gittiği birçok mekanda farklı farklı güzellerle tanışan 50 yaşındaki müzisyen, önceki gece de 'ndaki Corridor isimli mekanda eğlence turuna çıktı. Kulübe erken saatlerde tek başına giden , ilerleyen saatlerde etrafı kolaçan etmeye başladı.


ÇAPKINLIK PROFESÖRÜ!
Çapkın müzisyen, gözüne kestirdiği 3 güzelle de tanışmayı başarıp onlarla koyu sohbete daldı. İlerleyen saatlerde kızlardan biriyle samimiyeti bir hayli ilerleten Teoman, geç saatte mekandan kızlarla birlikte çıkıp Nişantaşı'na gitti. Buradaki bir binaya 3 güzelle giriş yapan Teoman'ın yüzünde güller açıyordu... Çapkın rockçı, "Yeni bir ilişki mi var?" sorularına sessiz kalırken yanındaki güzellerden biri "Şimdi hangimizi Teoman'la birlikte yazacaksınız?" diyerek Teo'nun arkasından binaya girdi.


Beyoğlu'nda eğlenen Teo ve kızlar, ardından hep birlikte 'ndaki bir binaya girdi.


DOĞAN SAVAŞ
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