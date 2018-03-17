Güzel gece!

Rockmüziğin ünlü ismi Teoman, çapkınlık geleneğini bozmamaya kararlı... Bugüne kadar gittiği birçok mekanda farklı farklı güzellerle tanışan 50yaşındaki müzisyen, önceki gece de Beyoğlu'ndaki Corridor isimli mekanda eğlence turuna çıktı. Kulübe erken saatlerde tek başına giden Teoman, ilerleyen saatlerde etrafı kolaçanetmeye başladı.
ÇAPKINLIK PROFESÖRÜ! Çapkın müzisyen, gözüne kestirdiği 3 güzelle de tanışmayı başarıp onlarla koyu sohbete daldı. İlerleyen saatlerde kızlardan biriyle samimiyeti bir hayli ilerleten Teoman, geç saatte mekandankızlarla birlikte çıkıpNişantaşı'na gitti. Buradaki bir binaya 3 güzelle giriş yapan Teoman'ın yüzünde güller açıyordu... Çapkın rockçı, "Yenibir ilişki mi var?" sorularına sessiz kalırken yanındaki güzellerden biri "Şimdihangimizi Teoman'la birlikteyazacaksınız?" diyerek Teo'nun arkasından binaya girdi.
Beyoğlu'nda eğlenen Teo ve kızlar, ardından hep birlikte Nişantaşı'ndaki bir binaya girdi.
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