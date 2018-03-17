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lere işkence!

Erkeklere işkence!
Eşleri, sevgilileri ya da kızlarıyla alışverişe çıkan erkeklerin çilesi her yerde aynı... Türkiye'deki alışveriş merkezleri ve mağazaların önünde gördüğümüz lerin durumu, İngiltere'de de farklı değil. Bunun kanıtı ise Diply isimli İngiliz fotoğrafçının çektiği yüzlerce adet fotoğraf karesi oldu. ingiltere'deki ve mağazaları dolaşıp alışveriş turundaki eşini bekleyen erkekleri fotoğraflayan Diply, ortaya trajikomik kareler çıkardı. Diply'nin fotoğraflarını gören dünyanın her yerindeki erkek takipçileri ise "Dünyada bu işkenceyi yaşamamış hiçbir erkek yoktur" yorumu yaptı.
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