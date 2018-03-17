Erkeklere işkence!

Eşleri, sevgilileri ya da kızlarıyla alışverişe çıkan erkeklerin çilesi heryerde aynı... Türkiye'deki alışveriş merkezleri ve mağazaların önünde gördüğümüz erkeklerin durumu, İngiltere'de de farklı değil. Bunun kanıtı ise Diply isimli İngilizfotoğrafçının çektiği yüzlerce adet fotoğraf karesi oldu. ingiltere'deki AVM ve mağazaları dolaşıp alışverişturundaki eşini bekleyen erkekleri fotoğraflayan Diply, ortayatrajikomik kareler çıkardı. Diply'nin fotoğraflarını gören dünyanın her yerindeki erkek takipçileri ise "Dünyada bu işkenceyi yaşamamışhiçbir erkek yoktur" yorumu yaptı.
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