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la ilgili dikkat çeken detay!

’da düşen ve 11 kişinin yaşamını yitirdiği kuyruk tescilli jetin, birçok dizide kullanıldığı ortaya çıktı

Düşen uçakla ilgili dikkat çeken detay!
Başaran Holding'e ait MC Havacılık bünyesinde hizmet veren tescilli Challenger 604 tipi uçakla ilgili ilginç bir detay ortaya çıktı. Şarika'dan kalktıktan sonra hava sahası üzerinde henüz bilinmeyen bir sebeple düşen uçağın birçok dizide kullanıldığı ortaya çıktı. Uçak en son 'nin yeni dizisi 8. Gün'de kullanıldı.





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  • 16 Mart 2018, Cuma 00:27
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