Düşen uçakla ilgili dikkat çeken detay!

Başaran Holding'e ait MC Havacılık bünyesinde hizmet veren TC-TRB tescilli Challenger 604 tipi uçakla ilgili ilginç bir detay ortaya çıktı. Şarika'dan kalktıktan sonra İran hava sahası üzerinde henüz bilinmeyen bir sebeple düşen uçağın birçok dizide kullanıldığı ortaya çıktı. Uçak en son ATV'nin yeni dizisi 8. Gün'de kullanıldı.
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