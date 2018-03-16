;
Yol Durumu
  1. Yıldızların 'Öz' büyücüsü
  2. Gecelerde Didem

Sürpriz aşk

Kendisi gibi oyuncu ’tan kısa süre önce ayrılan , yeni aşkını yine setlerden seçti. Güzel oyuncu, önceki akşam Arnavutköy’deki bir mekanda oyuncu ile dudak dudağa objektiflere yakalandı

Sürpriz aşk
Güzel oyuncu Farah Zeynep Abdullah, özel hayatında gaza bastı. Abdullah, komedyen Eser Yenenler'le yaşadığı aşkın ardından 2013'te gönlünü görüntü yönetmeni Gökhan Tiryaki'ye kaptırmıştı. Geçtiğimiz yıl ise rol arkadaşı Caner Cindoruk ile aşk yaşayan güzel oyuncu, önceki akşam ise yeni sevgilisiyle Anadolu Kavağı'nda dudak dudağa yakalandı. Kendi gibi oyuncu Ahmet Rıfat Şungar ile bir mekanda baş başa yemek yiyen Abdullah, görüntülendiklerinden habersiz yeni aşkıyla romantik anlar yaşadı. Sürpriz ikiliden Şungar, yemek boyunca Abdullah'ı öpücüklere boğdu. Çiçeği burnunda aşıklar, çıkışta basın mensuplarını görünceneye uğradıklarını şaşırdı.


ROMANTİZM OLAYLI BİTTİ!
Güzel oyuncu, objektiflere yansıyan aşk görüntülerinden habersiz, "Yemek yedik, sete dönüyoruz" dedi. Şungar'ın aşkını dizi setine bıraktığı esnada çekim ekibinin görevini yapmakta olan gazetecileri engellemesiyle ortalık karıştı. Set çalışanları basın mensuplarına saldırdı. Kendisine yumruk atılan bir muhabir, polisi arayıp ve set ekibinden şikayetçi oldu.


Güzel oyuncunun ellerini öpen Şungar, sonra da yüzünü sevdi.


DOĞAN SAVAŞ
Etiketler: , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar