Sürpriz aşk

Güzel oyuncu Farah ZeynepAbdullah, özel hayatında gazabastı. Abdullah, komedyen EserYenenler'le yaşadığı aşkın ardından2013'te gönlünü görüntü yönetmeniGökhan Tiryaki'ye kaptırmıştı.Geçtiğimiz yıl ise rol arkadaşı CanerCindoruk ile aşk yaşayan güzeloyuncu, önceki akşam ise yenisevgilisiyle Anadolu Kavağı'ndadudak dudağa yakalandı.Kendi gibi oyuncu Ahmet RıfatŞungar ile bir mekanda başbaşa yemek yiyen Abdullah,görüntülendiklerinden habersizyeni aşkıyla romantik anlaryaşadı. Sürpriz ikiliden Şungar,yemek boyunca Abdullah'ı öpücüklereboğdu. Çiçeği burnunda aşıklar, çıkıştabasın mensuplarını görünceneyeuğradıklarını şaşırdı.
ROMANTİZM OLAYLI BİTTİ! Güzel oyuncu, objektiflere yansıyanaşk görüntülerinden habersiz, "Yemekyedik, sete dönüyoruz" dedi. Şungar'ınaşkını dizi setine bıraktığı esnadaçekim ekibinin görevini yapmaktaolan gazetecileri engellemesiyleortalık karıştı. Set çalışanları basınmensuplarına saldırdı. Kendisineyumruk atılan bir muhabir, polisiarayıp Farah Zeynep Abdullah ve setekibinden şikayetçi oldu.
Güzel oyuncunun ellerini öpen Şungar, sonra da yüzünü sevdi.
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