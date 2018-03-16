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Gökbakar neşesi

Gökbakar neşesi
Komedyen Şahan Gökbakar'ın eşi Selin Gökbakar, önceki gün Bebek'teydi. Geçtiğimiz yıl 2. kez anne olan Selin Hanım, incecik fiziğiyle dikkat çekti. Eşinin son filmi 'Kayhan'la gişede hüsrana uğraması hatırlatılan Gökbakar, "Her şey yolunda" diyerek gülümsedi.
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