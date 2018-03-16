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Eski eşler telefon arkadaşı oldu

Evliyken sürekli ayrılan ile , birbirlerinin hayatından çıkmıyor. Geçtiğimiz yıl boşanan ikili, sık sık telefonla görüşüyor

Eski eşler telefon arkadaşı oldu
Yılan hikayesine dönen evliliklerini geçtiğimiz yıl bitiren Ece Sükan ile Ümit Benan, arkadaş kaldı. Benan'la boşanmasına rağmen aynı evde yaşadığı iddiasını yalanlayan Sükan, "Ümit'le görüşmeye devam ediyoruz" diyerek eski eşiyle dost kaldığını itiraf etti.
"Farklı ülkelerde olduğumuz için sadece telefonda konuşuyoruz" diyen Sükan, İtalya'daki eski eşinin kendisini aldattığı haberlerini de inkar etti.


2014'te evlenen ikili, 3 yıllık evlilikleri boyunca sürekli ayrılık haberleriyle gündemdeydi.


Aydın HAMZA
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