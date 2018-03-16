Eski eşler telefon arkadaşı oldu

Yılan hikayesine dönen evliliklerini geçtiğimiz yıl bitiren Ece Sükan ile ÜmitBenan, arkadaş kaldı. Benan'la boşanmasına rağmen aynı evde yaşadığı iddiasını yalanlayan Sükan, "Ümit'le görüşmeyedevam ediyoruz" diyerek eski eşiyle dost kaldığını itiraf etti. "Farklı ülkelerdeolduğumuz için sadecetelefonda konuşuyoruz" diyen Sükan, İtalya'daki eski eşinin kendisini aldattığı haberlerini de inkar etti.
2014'te evlenen ikili, 3 yıllık evlilikleri boyunca sürekli ayrılık haberleriyle gündemdeydi.
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