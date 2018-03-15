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Toplantı vakti

Toplantı vakti
Popçu Berkay, önceki gün menajeri Özgür Aras'la Zorlu AVM'de buluştu. Aras ile konser programını belirleyen şarkıcı, "Single çalışmam önümüzdeki ay piyasada" dedi...
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