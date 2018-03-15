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Gerçek kürk tepkisi

Gerçek kürk tepkisi
Sosyetik Hande Acar, kürk sevdalısı ünlülere ders verdi. Daha önce imitasyon kürkle görüntülenen Acar, önceki gün de Zorlu AVM'deydi. Kürkünün gerçek olmadığını söyleyen Acar, "Asla gerçek kürk kullanmam" dedi.
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