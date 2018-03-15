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Doktor sonrası aşk turunda

Ünlü çift, önceki gün el ele Zorlu AVM’de objektife takıldı.

Doktor sonrası aşk turunda
Sinem Kobal ile eşi Kenan İmirzalıoğlu, önceki gün Zorlu AVM'de objektiflere yansıdı. El ele mağazaları gezen ikili, hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Sevenleriyle fotoğraf çektiren çift, diş kontrolünden çıktıklarını söyledi. Bu arada ikilinin aşktaki uyumu giyim tarzına da yansımıştı.
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