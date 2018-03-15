Doktor sonrası aşk turunda

; 21 / 12 17 / 9 12 / 2 9 / 2 14 / 4 16 / 6 13 / 4 18 / 12 9 / -1 18 / 10 18 / 10 15 / 5 16 / 6 19 / 6 10 / 3 15 / 6 13 / 6 8 / 3 13 / 3 13 / 2 17 / 8 14 / 9 14 / 3 13 / 2 16 / 8 18 / 6 17 / 5 16 / 7 15 / 6 14 / 5 8 / 1 14 / 3 16 / 8 15 / 11 13 / 5 12 / 5 19 / 11 16 / 7 12 / 2 14 / 8 18 / 10 15 / 8 14 / 4 16 / 4 9 / 1 12 / 2 13 / 3 13 / 2 15 / 6 13 / 3 17 / 10 16 / 8 16 / 6 12 / 2 16 / 7 17 / 9 16 / 10 20 / 13 14 / 5 12 / 4 11 / 5 13 / 3 14 / 10 15 / 10 18 / 8 13 / 10 18 / 10 12 / 7 12 / 4 19 / 9 15 / 8 13 / 8 13 / 6 14 / 11 15 / 4 11 / 3 10 / 3 15 / 10 9 / 2 14 / 10 Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak Sinem Kobal ile eşi Kenan İmirzalıoğlu, önceki gün Zorlu AVM'de objektiflere yansıdı. El ele mağazaları gezen ikili, hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Sevenleriyle fotoğraf çektiren çift, diş kontrolünden çıktıklarını söyledi. Bu arada ikilinin aşktaki uyumu giyim tarzına da yansımıştı.
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