Anıları satıyor!

Golfün efsane ismi Tiger Woods'un eski eşi Elin Nordegren, evlilik hatıralarından kurtuluyor... Woods'la evli olduğu 6 yıllık dönemde PalmBeach'teki dillere destan bir malikanede yaşayan eski manken, bu evini satışa çıkardı. Tiger Woods'tan birçok farklı kadınla ihanete uğraması nedeniyle boşanan Elin Nordegren, malikane için tam 49.5milyon dolar istiyor. 11 yatak odalı ve okyanus kenarındaki malikanede, spor salonundan havuza kadar birçok lüks detay da bulunuyor...
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