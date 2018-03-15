;
Yol Durumu
  1. Romantik Lady
  2. Brad Pitt tam gaz

Anıları satıyor!

Anıları satıyor!
Golfün efsane ismi Tiger Woods'un eski eşi Elin Nordegren, evlilik hatıralarından kurtuluyor... Woods'la evli olduğu 6 yıllık dönemde Palm Beach'teki dillere destan bir malikanede yaşayan eski manken, bu evini satışa çıkardı. Tiger Woods'tan birçok farklı kadınla ihanete uğraması nedeniyle boşanan , malikane için tam 49.5 milyon dolar istiyor. 11 yatak odalı ve okyanus kenarındaki malikanede, spor salonundan havuza kadar birçok lüks detay da bulunuyor...
Etiketler: ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar