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Kız kıza arınmaya gittiler

Son yıllarda sosyetede tavan yapan detoks merakı hız kesmeden devam ediyor. Özellikle yaz mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte hemen her gün, fazlalıklarından kurtulmak için detoks merkezlerinin yolunu tutan isimler her geçen gün artıyor. Günaydın yazarı Bülent Cankurt bugünkü köşesinde sosyetenin detoks merakını kaleme aldı. İşte o yazı...



Son yıllarda sosyetede tavan yapan detoks merakı hız kesmeden devam ediyor.

Özellikle yaz mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte hemen her gün, fazlalıklarından kurtulmak için detoks merkezlerinin yolunu tutan isimler duyuyorum.

  • 14 Mart 2018, Çarşamba 11:57
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