Kız kıza arınmaya gittiler

Son yıllarda sosyetede tavan yapan detoks merakı hız kesmeden devam ediyor.
Özellikle yaz mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte hemen her gün, fazlalıklarından kurtulmak için detoks merkezlerinin yolunu tutan isimler duyuyorum.
Son yıllarda sosyetede tavan yapan detoks merakı hız kesmeden devam ediyor.
Özellikle yaz mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte hemen her gün, fazlalıklarından kurtulmak için detoks merkezlerinin yolunu tutan isimler duyuyorum.
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