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  1. Kız kıza arınmaya gittiler

Adriana Lima'dan sürpriz adım!


Ayrıldılar, barıştılar, hamile, evleniyorlar gibi iddiaların gölgesinde aşk hayatlarına devam eden Adriana Lima Metin Hara çifti yine sosyal medyayı salladı. Adriana Lima, Metin Hara'yı ailesi ile tanıştırdı.

  • 14 Mart 2018, Çarşamba 13:29
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