Adriana Lima'dan sürpriz adım!

Ayrıldılar, barıştılar, hamile, evleniyorlar gibi iddiaların gölgesinde aşk hayatlarına devam eden Adriana Lima Metin Hara çifti yine sosyal medyayı salladı. Adriana Lima, Metin Hara'yı ailesi ile tanıştırdı.
Ayrıldılar, barıştılar, hamile, evleniyorlar gibi iddiaların gölgesinde aşk hayatlarına devam eden Adriana Lima Metin Hara çifti yine sosyal medyayı salladı. Adriana Lima, Metin Hara'yı ailesi ile tanıştırdı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.