Sıla'nın, Okan Can Yantır 'la yemekte baş başa buluştuğu fotoğraf ocak ayında sosyal medyaya düşmüştü. Ünlü şarkıcının menajeri Serkan Güney ise şunları söylemişti: Öyle bir şey yok. Kendisi Sıla Hanım'ın arkadaşıdır. Aynı zamanda fikir alışverişinde bulunduğumuz değerli bir işadamıdır.Okan Can Yantır, 1980 yılında dünyaya geldi. 38 yaşındaki Okan Can Yantır, eğitim hayatını Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü'nden mezun olarak tamamladı. Yantır, aynı zamanda Fransa Paul Valery Üniversitesi'nde Seçim Stratejileri ve Aday İmajı eğitimi de almıştır. Üniversitede okuduğu dönemden bu yana dergi sektöründe çalışan Okan Can Yantır, Esquire Dergisi ile dergi sektöründeki kariyerine ilk adımını atmıştır. Dergi sektöründe görev almaya başladığı günden bu güne kadar stajyerlikten editörlüğe kadar birçok görev yapan Yantır, bir süre boyunca Doğuş Yayın Grubuna bağlı GQ Türkiye Dergisi'nin Genel Yayın Yönetmenliği görevini sürdürmüştür. Arda Turan , Türkiye'nin ilk sporcu kariyer yönetimi ajansı Possible'ı açmıştır ve günümüzde Possible'ın yöneticisi olarak Okan Can Yantır görev yapmaktadır.

Bir süre bazı gazetelerde ve yayın organlarında köşe yazarlığı yapan Okan Can Yantır, Show TV'de ekrana gelen Çukur dizisinde Sena karakterini canlandıran Dilan Çiçek Deniz'in eski sevgilisidir.