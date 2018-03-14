Geri sayım başladı

; 21 / 14 18 / 8 14 / 4 11 / 0 16 / 7 18 / 8 14 / 5 17 / 13 9 / -3 18 / 7 20 / 11 18 / 7 17 / 8 20 / 4 12 / 2 16 / 8 15 / 6 8 / 2 14 / 3 14 / 4 18 / 10 15 / 11 15 / 6 14 / 5 18 / 9 19 / 6 17 / 5 16 / 6 16 / 6 15 / 5 8 / 0 15 / 4 17 / 7 15 / 10 14 / 5 11 / 4 20 / 10 16 / 5 13 / 4 15 / 10 20 / 11 17 / 9 16 / 6 16 / 5 10 / -2 12 / 4 14 / 3 15 / 6 16 / 6 14 / 4 19 / 10 17 / 10 17 / 9 14 / 4 16 / 5 20 / 9 17 / 10 21 / 14 15 / 9 13 / 5 13 / 5 15 / 5 14 / 10 20 / 10 15 / 11 17 / 7 16 / 10 17 / 9 13 / 8 13 / 5 20 / 10 14 / 8 14 / 8 17 / 8 14 / 11 16 / 4 14 / 4 11 / 3 16 / 9 12 / 5 15 / 10 Başrollerini Hilal Altınbilek ile Engin Akyürek'in paylaştığı 'Çocuklar Sana Emanet' filminin basın gösterimi dün Opera Otel'de yapıldı. Çağan Irmak'ın yönettiği filmin oyuncularının heyecanı yüzlerinden okunuyordu. Film, 23 Mart'ta vizyona girecek.
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