Geri sayım başladı

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Başrollerini Hilal Altınbilek ile Engin Akyürek'in paylaştığı 'Çocuklar Sana Emanet' filminin basın gösterimi dün Opera Otel'de yapıldı. Çağan Irmak'ın yönettiği filmin oyuncularının heyecanı yüzlerinden okunuyordu. Film, 23 Mart'ta vizyona girecek.
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  • 14 Mart 2018, Çarşamba
  • Gazete
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