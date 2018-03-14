;
Yol Durumu
  1. Müjde var!
  2. Jr. Ulukaya yolda

Damat ’da

Önceki gün ’ya giden , geçtiğimiz yazdan beri aşk yaşadığı ’nın ailesiyle tatil yapıyor

Damat Brezilya’da
Geçtiğimiz yaz başlayan aşklarıyla büyük ses getiren Adriana Lima ile Metin Hara'nın ilişkisi doludizgin sürüyor... Geçtiğimiz hafta birbirlerine instagram'dan özlem mesajları gönderen Victoria's Secret meleği ile Türk yazar, sonunda kavuştu. 'deki seminerlerini tamamlayan Hara, önceki gün Brezilya'ya uçtu. , uçaktan iner inmez büyükannesi, annesi ve çocuklarıyla birlikte olan güzel sevgilisinin yanına gitti. 'nın tüm ailesiyle birlikte şimdilerde birlikte olan Metin Hara, "Türk yazar, Brezilyalı güzelden sonra şimdi de Lima'nın ailesinin gönlünü fethetti" dedirtti. Bu arada gözde çift, 'nın ardından birlikte ABD'ye geçip hasret giderecek...


Hara, Lima'nın büyükannesi, annesi, kızları ve yeğenleriyle birlikte Brezilya'da.
Etiketler: , , ,
  • 14 Mart 2018, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar