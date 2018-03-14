Damat Brezilya’da

Geçtiğimiz yaz başlayan aşklarıyla büyük ses getiren Adriana Limaile Metin Hara'nın ilişkisi doludizgin sürüyor... Geçtiğimiz hafta birbirlerineinstagram'dan özlemmesajları gönderen Victoria's Secret meleği ile Türk yazar, sonunda kavuştu. Türkiye'deki seminerlerinitamamlayan Hara, önceki gün Brezilya'ya uçtu. Metin Hara, uçaktan iner inmez büyükannesi, annesi veçocuklarıyla birlikte olan güzel sevgilisinin yanına gitti. Adriana Lima'nın tüm ailesiyle birlikte şimdilerde birlikte olan Metin Hara, "Türk yazar, Brezilyalıgüzelden sonra şimdide Lima'nın ailesiningönlünü fethetti" dedirtti. Bu arada gözde çift, Brezilya'nın ardından birlikte ABD'ye geçip hasret giderecek...
Hara, Lima'nın büyükannesi, annesi, kızları ve yeğenleriyle birlikte Brezilya'da.
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