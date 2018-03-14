Müzik hayatına 10 yıl ara verdikten sonra sahnelere dönen Nur Ertürk'ün son halini görenler tanıyamadı. Ünlü türkücü, 20 kilo vererek bambaşka biri oldu.
Ünlü şarkıcı imaj tazeledi
Etiketler: Nur Ertürk
Müzik hayatına 10 yıl ara verdikten sonra sahnelere dönen Nur Ertürk'ün son halini görenler tanıyamadı. Ünlü türkücü, 20 kilo vererek bambaşka biri oldu.
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