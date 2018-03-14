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Ünlü şarkıcı imaj tazeledi

Müzik hayatına 10 yıl ara verdikten sonra sahnelere dönen 'ün son halini görenler tanıyamadı. Ünlü türkücü, 20 kilo vererek bambaşka biri oldu.

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  • 14 Mart 2018, Çarşamba 10:37
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