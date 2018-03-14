Action man

Adrenalin tutkunu oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ,durmak bilmiyor. Daha önce rolü için boksdersleri alan, profesyonel dalgıçlıksertifikası ve kaptanlık ehliyeti de olan Tatlıtuğ,geçtiğimiz yaz da motor sporlarına merak sarmıştı.34 yaşındaki oyuncunun önceki gün instagram'dayaptığı paylaşım ise yeni bir hobisini gün yüzüneçıkardı. Garajında yeni aldığı go-kart aracıyla pozveren Tatlıtuğ, önceki akşam Akmerkez'deydi. YapımcıKerem Çatay ile görüşen oyuncu, instagram'dakipaylaşımı hatırlatılınca ağzındaki baklayı çıkardı.
'BAŞAK, BANA HER KONUDA DESTEK' Hız tutkusuyla bilinen Tatlıtuğ, "Bu sene go-kartyarışlarına katılacağım. Bunun için hazırlıklarson hızla devam ediyor" dedi. Eşi Başak Dizer'inyarış konusunda ne düşündüğü de sorulan yakışıklıoyuncu, "Başak beni her konuda destekliyor" dedi.Geçmişte motora binmesini annesi Nurten Hanım'ınistememesi hatırlatılan oyuncu, "Go-kart 4 tekerlekliolduğu için bir sıkıntı yok" dedi. Sık sık moto-crossyapan oyuncu, üzeri çamurla kaplı özel modifiyeChevrolet Tahoe Sport arazi cipiyle oradan ayrıldı.
BIYIKLI KIVANÇ Yakışıklı oyuncunun saçlarını kestirip bıyıklarını uzatması Atatürk'ü oynaması için teklif edilen filme 'evet' dediğini düşündürdü.
YARIŞAHAZIRLANIYOR Yarış kıyafeti içindeki oyuncunun arkasındaki go-kart, gözlerden kaçmadı.
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