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Action man

; boks, dalış, kaptanlık ve moto-cross derken şimdi de go-kart’a merak sardı. Kendisine bir go-kart aracı satın alan ünlü oyuncu, bu yaz yarış pistlerinde mücadele edeceğini açıkladı

Action man
Adrenalin tutkunu oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, durmak bilmiyor. Daha önce rolü için boks dersleri alan, profesyonel dalgıçlık sertifikası ve kaptanlık ehliyeti de olan Tatlıtuğ, geçtiğimiz yaz da motor sporlarına merak sarmıştı. 34 yaşındaki oyuncunun önceki gün instagram'da yaptığı paylaşım ise yeni bir hobisini gün yüzüne çıkardı. Garajında yeni aldığı go-kart aracıyla poz veren Tatlıtuğ, önceki akşam Akmerkez'deydi. Yapımcı Kerem Çatay ile görüşen oyuncu, instagram'daki paylaşımı hatırlatılınca ağzındaki baklayı çıkardı.

'BAŞAK, BANA HER KONUDA DESTEK'
Hız tutkusuyla bilinen Tatlıtuğ, "Bu sene go-kart yarışlarına katılacağım. Bunun için hazırlıklar son hızla devam ediyor" dedi. Eşi Başak Dizer'in yarış konusunda ne düşündüğü de sorulan yakışıklı oyuncu, "Başak beni her konuda destekliyor" dedi. Geçmişte motora binmesini annesi Nurten Hanım'ın istememesi hatırlatılan oyuncu, "Go-kart 4 tekerlekli olduğu için bir sıkıntı yok" dedi. Sık sık moto-cross yapan oyuncu, üzeri çamurla kaplı özel modifiye Chevrolet Tahoe Sport arazi cipiyle oradan ayrıldı.


BIYIKLI KIVANÇ
Yakışıklı oyuncunun saçlarını kestirip bıyıklarını uzatması Atatürk'ü oynaması için teklif edilen filme 'evet' dediğini düşündürdü.


YARIŞA HAZIRLANIYOR
Yarış kıyafeti içindeki oyuncunun arkasındaki go-kart, gözlerden kaçmadı.


DOĞAN SAVAŞ
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  • 14 Mart 2018, Çarşamba
  • Gazete
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