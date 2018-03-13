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Kıvılcım terapisi

Bundan 2 yıl önce 6 yıllık eşi ’nin ihanetiyle sarsılan , ne yaptıysa yaşadığı acıyı unutamadı. İki çocuk annesi manken, ihanetini unutmak için bilimsel bir yolla bilinçaltındaki tramvayı sildirdi

Kıvılcım terapisi
Ünlü rockçı Kaan Tangöze'nin ihanetiyle sarsılan Seçkin Piriler, boşandıktan sonra hayatına kaldığı yerden devam etmeye çalışıyor. Kendisini şarkıcı Kıvılcım Ural'la aldatan Tangöze'den 2016 yılında ayrılan eski manken, yaşadığı ihaneti hazmetmek için uzmandan yardım aldı. Rockçı ile 6 yıllık evliliğini bitirip hayatına 2 oğluyla kaldığı yerden devam eden Piriler, birkaç aydır Dr. Tanju Sürmeli'den Neurofeedback beyin eğitim tedavisi alıyor. Piriler, iyi hissetmesini sağlayan terapiyi önceki gün instagram'da şu sözlerle anlattı:

AKILLARA 'SİL BAŞTAN' FİLMİ GELDİ
"Psikiyatristim, 'Yaşadığımız travmatik bir olay, beyindeki kayıtlara geçip bizi kontrol etmeye başlıyor. Bunu irademizle durduramayıp olaya takılıp kalıyoruz' diyor. Neurofeedback'le travmanın izleri silinebiliyor. Beyin o anları hatırlamadığı için uykunuz düzeliyor, sabah dinç kalkıyorsunuz, hayattan zevk alıyorsunuz." Piriler'in bu paylaşımı akıllara, sevgilisinden ayrıldıktan sonra hafızasını sildirmek isteyen bir kadının hikayesini anlatan 'Sil Baştan' filmini getirdi.


​NEUROFEEDBACK YAPTIRDI
Piriler'in yaptırdığı Neurofeedback tedavisi şu şekilde gerçekleştiriliyor: Neurofeedback sayesinde beynin elektrik akımı kaydediliyor. Travmatik olayları hatırlatan bölgelerde elektrik akımının artırılıp beyni çok uyardığı bölge tespit ediliyor. Böylece Neurofeedback beyin eğitim tedavisiyle kişi, kontrol edemediği beyin dalgasını kontrol edebilmeyi öğreniyor.


Piriler; Dr. ile bu kareyi paylaşıp gördüğü tedaviyi de itiraf etti.



Oğullarının annesini uğruna terk eden Tangöze'nin, genç şarkıcıyla aşkı sürüyor.
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