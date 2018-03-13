Kıvılcım terapisi
Bundan 2 yıl önce 6 yıllık eşi Kaan Tangöze’nin ihanetiyle sarsılan Seçkin Piriler, ne yaptıysa yaşadığı acıyı unutamadı. İki çocuk annesi manken, Kıvılcım Ural ihanetini unutmak için bilimsel bir yolla bilinçaltındaki tramvayı sildirdi
AKILLARA 'SİL BAŞTAN' FİLMİ GELDİ
"Psikiyatristim, 'Yaşadığımız travmatik bir olay, beyindeki kayıtlara geçip bizi kontrol etmeye başlıyor. Bunu irademizle durduramayıp olaya takılıp kalıyoruz' diyor. Neurofeedback'le travmanın izleri silinebiliyor. Beyin o anları hatırlamadığı için uykunuz düzeliyor, sabah dinç kalkıyorsunuz, hayattan zevk alıyorsunuz." Piriler'in bu paylaşımı akıllara, sevgilisinden ayrıldıktan sonra hafızasını sildirmek isteyen bir kadının hikayesini anlatan 'Sil Baştan' filmini getirdi.
NEUROFEEDBACK YAPTIRDI
Piriler'in yaptırdığı Neurofeedback tedavisi şu şekilde gerçekleştiriliyor: Neurofeedback sayesinde beynin elektrik akımı kaydediliyor. Travmatik olayları hatırlatan bölgelerde elektrik akımının artırılıp beyni çok uyardığı bölge tespit ediliyor. Böylece Neurofeedback beyin eğitim tedavisiyle kişi, kontrol edemediği beyin dalgasını kontrol edebilmeyi öğreniyor.
Piriler; Dr. Tanju Sürmeli ile bu kareyi paylaşıp gördüğü tedaviyi de itiraf etti.
Oğullarının annesini Kıvılcım Ural uğruna terk eden Tangöze'nin, genç şarkıcıyla aşkı sürüyor.
Etiketler: Seçkin Piriler , Kaan Tangöze , Tanju Sürmeli , Kıvılcım Ural
- 13 Mart 2018, Salı
- Gazete
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