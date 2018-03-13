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Hayran korosu

hayran korosu
Mall Of İstanbul'un içinde bulunan MOİ Sahne, önceki gece Mabel Matiz'i ağırladı. Biletlerin tümünün tükendiği konserde başarılı sanatçı, çok sevilen parçalarını 700 kişilik hayran korosuyla söyledi.
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