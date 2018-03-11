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ile evlendi

Başakşehirsporlu futbolcu bugün Çubuklu'daki evinde 2.5 yıllık sevgilisi ile aile arasında yapılan sade bir törenle evlendi. Arda Turan'ın nikâh şahitliğini Cumhurbaşkanı üstlendi.

Arda Turan ile Aslıhan Doğan evlendi
Başakşehirsporlu futbolcu bugün Çubuklu'daki evinde 2.5 yıllık sevgilisi ile aile arasında yapılan sade bir törenle evlendi. Arda Turan'ın nikâh şahitliğini Cumhurbaşkanı üstlendi.



A Milli futbolcu Arda Turan, Aslıhan Doğan ile Beykoz Çubuklu'daki Vadi Konakları'nda yapılan sade bir nikah töreni ile dünyaevine girdi. Turan'ın akşam saatlerindeki nikah törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'ın da katıldı. Erdoğan, nikahın yapıldığı Çubuklu'daki konaklara sivil plakalı araçlarla giriş yaptı. Arda Turan ile Aslıhan Doğan geçen hafta aile arasında yapılan sade bir törenle nişan yüzüklerini takmıştı.



Arda Turan nikah tarihini soran muhabirlere 'Ülkemiz ve askerlerimiz büyük mücadele veriyor. Savaş varken düğün olmaz. Bu durumda eğlenemeyiz'' demişti

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  • 11 Mart 2018, Pazar 21:51
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