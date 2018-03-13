;
Yol Durumu
  1. Burcu klasik sever
  2. Fotojenik sevgili

8. Gün’ün yayın tarihi belli oldu!

'ın yapımcılığını üstlendiği 8. Gün dizisi 19 Mart Pazartesi Atv ekranlarında yayınlanmaya başlayacak.

8. Gün’ün yayın tarihi belli oldu!
19 Mart Pazartesi atv ekranlarında yayınlanmaya başlayacak olan "8. Gün" bitmeyen temposu, sırları ve heyecanı zirvede tutan senaryosu ile izleyenleri ekran başına toplayacak. 'ın yapımcılığını üstlendiği, , , , , , Yiğit Kirazcı, Hakan Kurtaş'ın yanı sıra Gökçe Yanardağ, Sermet Yeşil, Deniz Karaoğlu ve Orhan Güner rol aldığı, yönetmenliğini Çağrı Vila Lostuvalı ve Ender Mıhlar'ın yaptığı "8.Gün" 19 Mart Pazartesi 20.00'de izleyici karşısında olacak

Etiketler: , , , , ,
  • 13 Mart 2018, Salı 22:46
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar