Gülmek yakıştı

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Güzel oyuncu, işletmeci sevgilisiyle çıktığı kayak tatilinde neşeli halleriyle objektiflere yansıdı. Aynı zamanda aşklarının 1. yılını da kutlayan ikilinin yüzleri gülüyordu.
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