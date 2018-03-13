;
Yol Durumu
  1. Mutluluğun fotoğrafı
  2. Londra romantizmi

Gülmek yakıştı

Gülmek yakıştı
Ocak'ta ayrılan Çiğdem Batur ile Onur Gülmek, aşklarına kaldığı yerden 'devam' dedi. 1 yıldır aşk yaşayan ikili, barışmayı önceki gün Palandöken'deki Sway Hotel'de kutladı.
Güzel oyuncu, işletmeci sevgilisiyle çıktığı kayak tatilinde neşeli halleriyle objektiflere yansıdı. Aynı zamanda aşklarının 1. yılını da kutlayan ikilinin yüzleri gülüyordu.
Etiketler: ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar