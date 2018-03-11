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Güzel teklif

Başarılı Rus sporcu Anastasia, ’ye benzetilmekten de mutluluk duyduğunu söyledi.

Güzel teklif
Pyeongchang'da düzenlenen Kış Olimpiyat Oyunları'nda Angelina Jolie'ye benzetilen ve eşiyle birlikte karışık çiftler körlingde 'ya tarihinin ilk madalyasını kazandıran Anastasia Bryzgalova'nın eşi Alexander Krushelnitsky'de yasaklı madde meldonyum tespit edilmişti. Bu yüzden madalyasını kaybeden Anastasia'yı mutlu eden iki teklif geldi. Dünyanın en önemli iki kozmetik markasının, Anastasia Bryzgalova ile reklam anlaşması yapmak istediği belirtildi. Teklifler nedeniyle büyük mutluluk yaşayan Rus sporcunun, düşünmek için birkaç gün süre isteğini öğrenildi. Kozmetik markalarından birinin Fransız diğerinin ise Alman olduğu iddia edildi.


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