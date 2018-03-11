Güzel teklif

Pyeongchang'dadüzenlenen Kış OlimpiyatOyunları'nda AngelinaJolie'ye benzetilen veeşiyle birlikte karışıkçiftler körlingde Rusya'yatarihinin ilk madalyasınıkazandıran AnastasiaBryzgalova'nın eşiAlexander Krushelnitsky'deyasaklı madde meldonyumtespit edilmişti. Bu yüzdenmadalyasını kaybedenAnastasia'yı mutlu edeniki teklif geldi. Dünyanınen önemli iki kozmetikmarkasının, AnastasiaBryzgalova ile reklamanlaşması yapmakistediği belirtildi.Teklifler nedeniyle büyükmutluluk yaşayan Russporcunun, düşünmek içinbirkaç gün süre isteğiniöğrenildi. Kozmetikmarkalarından birininFransız diğerinin ise Almanolduğu iddia edildi.
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