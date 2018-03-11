;
Yol Durumu
  1. Ivanka’dan kiralık

'ın büyük pişmanlığı...

geçtiğimiz günlerde botoks yaptırmış ve eleştirilere maruz kalmıştı. Eski halinden eser kalmayan ve yüzü şişen Nurgül Yeşilçay botoks yaptırdığı için pişman olduğunu dile getirmişti. Bir süre sonra Nişantaşı’nda görüntülenen Nurgül Yeşilçay botokstan sonra ilk kez görüntülendi. İşte güzel oyuncunun son hali…

önceki akşam Nişantaşı'nda bir mekânda görüntülendi. Mekân çıkışı muhabirlerle ayaküstü sohbet eden oyuncu, "Yeni bir projeniz var mı" sorusuna "Şu an boştayım, eylül ayına kadar hiçbir projem yok" dedi.

Etiketler:
  • 11 Mart 2018, Pazar 16:31
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar