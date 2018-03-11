Nurgül Yeşilçay önceki akşam Nişantaşı'nda bir mekânda görüntülendi. Mekân çıkışı muhabirlerle ayaküstü sohbet eden oyuncu, "Yeni bir projeniz var mı" sorusuna "Şu an boştayım, eylül ayına kadar hiçbir projem yok" dedi.
Nurgül Yeşilçay'ın büyük pişmanlığı...
Nurgül Yeşilçay geçtiğimiz günlerde botoks yaptırmış ve eleştirilere maruz kalmıştı. Eski halinden eser kalmayan ve yüzü şişen Nurgül Yeşilçay botoks yaptırdığı için pişman olduğunu dile getirmişti. Bir süre sonra Nişantaşı’nda görüntülenen Nurgül Yeşilçay botokstan sonra ilk kez görüntülendi. İşte güzel oyuncunun son hali…
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