;
Yol Durumu
  1. Necip Ercan Yazgan son yolculuğuna uğurlandı
  2. Necip Ercan Yazgan son yolculuğuna uğurlandı

Yıldızlar karmasındaki tek Türk

Times’ın ünlü star ve moda ikonlarını bir araya getirdiği videosunda da yer aldı. Sükan, kampanyadaki tek Türk olarak gurur yaşadı

Yıldızlar karmasındaki tek Türk
Güzel stil danışmanı Ece Sükan, yıldızlar karmasında! Sükan, New York Times tarafından çekilen Kadınlar Günü filminde dünyaca ünlü star ve moda ikonlarıyla birlikte kamera karşısına geçti. "Yalnız değilsin, birlikteyiz" mesajı veren ünlüler, kadının gücüne dikkat çekti.


Paris'ten New York'a kadar birçok moda şehrinde tanınan 'ın Türkiye'yi temsil ettiği kampanyada; Jane Fonda, Anjelica Huston, Chiara Ferragni, Cotilde Courav, Sabina Belli, Aure Atika, ve JJ Martin gibi güçlü ve başarılı kadınlar yer aldı.



Sükan, ile aynı kampanyada yer almanın kendisi için büyük gurur olduğunu söyledi.
Etiketler: , , , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar