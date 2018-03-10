Yıldızlar karmasındaki tek Türk

Güzel stil danışmanı Ece Sükan, yıldızlar karmasında! Sükan, NewYork Times tarafından çekilen Kadınlar Günü filminde dünyaca ünlü star ve moda ikonlarıyla birlikte kamera karşısına geçti. "Yalnızdeğilsin, birlikteyiz" mesajı veren ünlüler, kadının gücüne dikkat çekti.
Paris'ten New York'a kadar birçok moda şehrinde tanınan Ece Sükan'ın Türkiye'yi temsil ettiği kampanyada; Jane Fonda, AnjelicaHuston, Chiara Ferragni, CotildeCourav, Sabina Belli, Aure Atika, ve JJ Martin gibi güçlü ve başarılı kadınlar yer aldı.
Sükan, Jane Fonda ile aynı kampanyada yer almanın kendisi için büyük gurur olduğunu söyledi.
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