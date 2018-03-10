;
Yol Durumu
  1. Aşk senfonisi erken bitti!
  2. Arda'dan 9 saat tavla!

Anketli yalanlama

Anketli yalanlama
Gün geçmiyor ki Adriana Lima ve Metin Hara ile ilgili yeni bir iddia ortaya atılmasın. Ayrıldıkları konuşulan çiftin önceki gün de bebek beklediği dedikodusu çıktı. Brezilyalı modelle geçtiğimiz yazdan beri aşk yaşayan Türk yazar, instagram'da 'Hamile' ve 'Ayrıldılar' anketini paylaşıp "Gülümseyerek ve hayretle izliyoruz" diyerek dedikoduları yalanladı.

Etiketler: ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar