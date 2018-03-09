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Üzen ayrılık

Abazi, fırsat buldukça eşinin yanına geleceğini de belirtti.

Üzen ayrılık
Geçtiğimiz yıl ABD'de evlenen ile , zoraki ayrılık yaşayacak. Abazi, Arnavutluk'taki bir yarışma programını sunacağı için yakında İstanbul'dan uzaklara gidecek. Memleketindeki program için sık sık yurt dışına çıkacak olan Abazi, eşiyle ayrı kalacağı için de oldukça üzgün...
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