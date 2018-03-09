İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, dört yıl önce, fiyatı düşük gösterilerek lüks tüketim ve gümrük vergisi düşük ödenen araçlara yönelik soruşturma başlatmıştı. Sibel Can'ın Mercedes cipine de ithalatında usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle 1 Kasım 2012'de el konulmuştu.