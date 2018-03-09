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'ın davasında gerilim yükseldi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, dört yıl önce, fiyatı düşük gösterilerek lüks tüketim ve gümrük vergisi düşük ödenen araçlara yönelik soruşturma başlatmıştı. 'ın Mercedes cipine de ithalatında usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle 1 Kasım 2012'de el konulmuştu.

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  • 09 Mart 2018, Cuma 10:45
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