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davasında karar çıktı

ve Kabadayı davasında karar çıktı.


Sunucu ve yeğeni Kabadayı hakkında açılan "hayasızca davranışta bulunmak" davasının duruşması bugün 'da görüldü. Başoğlu ve Kabadayı'nın avukatlarının katıldığı davada beraat kararı çıktı. Burcu Başoğlu Kabadayı ve Selçuk Kabadayı'nın boşanma davasında ise, Selçuk Kabadayı'ya 6 ay uzaklaştırma kararı verildiği öğrenildi.
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  • 09 Mart 2018, Cuma 16:54
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