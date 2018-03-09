Skandal sözlerin faturası kesildi

Seda Sayan'ın inşaat işçilerini hedef alan sözleri nedeniyle İnşaat İşçileri Sendikası ve vatandaşlardan RTÜK'e son birkaç günde 400'ün üzerinde şikayetin ulaştığı öğrenildi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), "Seda Sayan'la" isimli programda inşaat işçilerine yönelik tepki çeken sözler için kanala 5 kez program durdurma cezası verdi.

RTÜK'ün bugün gerçekleştirilen toplantısında, Show TV'de 5 Mart'ta yayınlanan "Seda Sayan'la" programında sunucu Seda Sayan'ın kamuoyunun tepkisini çeken inşaat işçilerine yönelik ifadeleri ele alındı.