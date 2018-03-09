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Skandal sözlerin faturası kesildi

, "'la" isimli programda inşaat işçilerine yönelik tepki çeken sözler için kanala 5 kez program durdurma cezası verdi.

Skandal sözlerin faturası kesildi

'ın inşaat işçilerini hedef alan sözleri nedeniyle İnşaat İşçileri Sendikası ve vatandaşlardan 'e son birkaç günde 400'ün üzerinde şikayetin ulaştığı öğrenildi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), "Seda Sayan'la" isimli programda inşaat işçilerine yönelik tepki çeken sözler için kanala 5 kez program durdurma cezası verdi.

RTÜK'ün bugün gerçekleştirilen toplantısında, Show TV'de 5 Mart'ta yayınlanan "Seda Sayan'la" programında sunucu Seda Sayan'ın kamuoyunun tepkisini çeken inşaat işçilerine yönelik ifadeleri ele alındı.

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  • 09 Mart 2018, Cuma 14:49
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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g&#252;rcan gürcan

valla bu sedayı kırk yıl görmesek aklımıza gelmez çok sevindik

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evet3
hayır1
cevapla 09.03.2018 18:50
ali ali

bence cezalar cok az program yapana da iyi para cezasi verilecek ve ayni kafa devam eder ise her seferin de iki kati daha kanal kapatma olacak para bunlar icin sorun degil kadinin akli fikri o seyde baska sey konusmiyor yapmacik yuz ifadesi ile bir de guluyor zorla

Aynı Görüşte misiniz?
evet4
hayır0
cevapla 09.03.2018 17:31
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