Skandal sözlerin faturası kesildi

Seda Sayan'ın inşaat işçilerini hedef alan sözleri nedeniyle İnşaat İşçileri Sendikası ve vatandaşlardan RTÜK'e son birkaç günde 400'ün üzerinde şikayetin ulaştığı öğrenildi
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), "Seda Sayan'la" isimli programda inşaat işçilerine yönelik tepki çeken sözler için kanala 5 kez program durdurma cezası verdi.
RTÜK'ün bugün gerçekleştirilen toplantısında, Show TV'de 5 Mart'ta yayınlanan "Seda Sayan'la" programında sunucu Seda Sayan'ın kamuoyunun tepkisini çeken inşaat işçilerine yönelik ifadeleri ele alındı.
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valla bu sedayı kırk yıl görmesek aklımıza gelmez çok sevindik
bence cezalar cok az program yapana da iyi para cezasi verilecek ve ayni kafa devam eder ise her seferin de iki kati daha kanal kapatma olacak para bunlar icin sorun degil kadinin akli fikri o seyde baska sey konusmiyor yapmacik yuz ifadesi ile bir de guluyor zorla
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