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Karısına tehdit!

Karısına tehdit!
Dünyaca ünlü aktör Colin Firth, eşi Livia Giuggioli'nin sapığı tarafından ölümle tehdit edildiğini açıkladı. Ünlü aktörün eşini tehdit eden kişinin çocukluk arkadaşı Marco Brancaccia olduğu açıklandı. Bunun üzerine İtalyan polisi tarafından konuyla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlatıldı.
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