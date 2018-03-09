Kaçıran pişti
Önceki akşam adının aşk iddiasına karıştığı İlknur Şeref'in davetine katılan Çağatay Ulusoy, şoke oldu. Aynı davette Ulusoy'un eski aşkları Bestemsu Özdemir ve Duygu Sarışın da vardı
BESTEMSU ÖZDEMİR
Geçtiğimiz yıl aşk yaşadığı konuşulan Sarışın ile Ocak ayında gecelerde yakalandığı Özdemir'i karşısında gören Çağatay Ulusoy'un morali bozuldu. Bunun üzerine Ulusoy, apar topar mekanı terk etti. Oyuncunun yeni dizisi için tazelediği imajı da gözlerden kaçmadı.
DUYGU SARIŞIN
Doğan SAVAŞ
Etiketler: Çağatay Ulusoy , bestemsu özdemir , Duygu Sarışın , İlknur Şeref
- 09 Mart 2018, Cuma
- Gazete
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biz vatandaşların bütün derdi bu çağataydı kırk yıl görmesek aklımıza delmez
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