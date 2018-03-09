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Kaçıran pişti

Önceki akşam adının aşk iddiasına karıştığı 'in davetine katılan , şoke oldu. Aynı davette Ulusoy'un eski aşkları ve da vardı

Kaçıran pişti
Çağatay Ulusoy, önceki akşam pişti üstüne pişti yaşadı. Ulusoy, adının aşk dedikodularına karıştığı tasarımcı İlknur Şeref'in, Tuvana Büyükçınar'la La Boom'daki partisine katıldı. Gecede yakışıklı oyuncunun adının anıldığı diğer güzeller Duygu Sarışın ile Bestemsu Özdemir de vardı.


BESTEMSU ÖZDEMİR

Geçtiğimiz yıl aşk yaşadığı konuşulan Sarışın ile Ocak ayında gecelerde yakalandığı Özdemir'i karşısında gören 'un morali bozuldu. Bunun üzerine Ulusoy, apar topar mekanı terk etti. Oyuncunun yeni dizisi için tazelediği imajı da gözlerden kaçmadı.


DUYGU SARIŞIN


Doğan SAVAŞ
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YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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g&#252;rcan gürcan

biz vatandaşların bütün derdi bu çağataydı kırk yıl görmesek aklımıza delmez

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 09.03.2018 07:44
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