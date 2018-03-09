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Görücüye çıktı

Görücüye çıktı
Başrollerini Hakan Meriçliler, Açelya Topaloğlu, Şinasi Yurtsever, Ayhan Taş ve Burak Satıbol'un paylaştığı komedi filmi 'Arapsaçı'nın merakla beklenen afişi önceki gün görücüye çıktı. Yönetmenliğini Ömer Faruk Yardımcı'nın üstlendiği film, 30 Mart'ta seyirciyle buluşuyor.

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