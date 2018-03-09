Alaçatı’da kutlama

; 22 / 10 17 / 6 14 / 2 6 / -5 15 / 6 16 / 6 14 / 4 21 / 15 2 / -7 11 / 3 22 / 9 18 / 6 14 / 5 17 / 4 7 / -4 15 / 6 13 / -1 7 / -4 14 / 3 16 / 6 17 / 7 15 / 7 15 / 3 14 / 2 20 / 9 16 / 4 18 / 8 18 / 2 14 / 2 11 / -2 4 / -7 15 / 5 17 / 6 12 / 6 9 / -1 10 / 1 20 / 10 13 / 3 15 / 5 13 / 8 20 / 12 19 / 8 16 / 7 15 / 6 5 / -9 13 / 2 14 / 2 15 / 4 17 / 3 13 / 4 18 / 7 16 / 8 15 / 5 15 / 4 14 / 3 20 / 10 15 / 7 20 / 13 18 / 7 11 / 2 12 / 1 12 / 2 12 / 6 20 / 10 12 / 6 16 / 6 13 / 7 15 / 5 12 / 6 12 / 0 19 / 7 12 / 3 13 / 6 14 / 4 11 / 7 14 / 1 15 / 4 8 / 0 16 / 7 10 / 0 11 / 5 Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak Güzel oyuncu Aslı Enver'den Murat Boz'a duygusal doğum günü mesajı… Enver, sevgilisinin 38. yaş günü için önceki gün Alaçatı'da baş başa bir tatil organize etti. Güzel oyuncu, ilişkisi evlilik yolunda ilerleyen 2 yıllık aşkına da instagram'dan "İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Seni seviyorum" diye seslendi. Enver'in paylaştığı kare, binlerce beğeni aldı.
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alaçatıya gitmişler diye merak eden varmıdır
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