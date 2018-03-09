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’da kutlama

Alaçatı’da kutlama
Güzel oyuncu Aslı Enver'den Murat Boz'a duygusal doğum günü mesajı… Enver, sevgilisinin 38. yaş günü için önceki gün Alaçatı'da baş başa bir tatil organize etti. Güzel oyuncu, ilişkisi evlilik yolunda ilerleyen 2 yıllık aşkına da instagram'dan "İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Seni seviyorum" diye seslendi. Enver'in paylaştığı kare, binlerce beğeni aldı.
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YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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g&#252;rcan gürcan

alaçatıya gitmişler diye merak eden varmıdır

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evet0
hayır0
cevapla 09.03.2018 07:49
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