Şov zamanı

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Geçtiğimiz gün New York’taki mekanında David Beckham ve Roman Abramovich’i ağırlayan Nusret, 120 bin dolarlık saatiyle 2 yıldıza havasını attı
SAAT FARKI ATTI!
Dünyaca ünlü yıldızların akın ettiği New York'taki mekanına gittiğinde kenarları pırlanta taşlarla süslü saatini takan Nusret Gökçe, geçtiğimiz haftalarda David Beckham'ı restoranında ağırladı. Beckham'ın kolunda 33 bin dolarlık Rolex saat varken Nusret'in saatinin değeri ise 120 bin dolardı. Efsane futbolcudan sonra bu kez mekanında Roman Abramovich'i ağırlayan Türk etçi, servet değerindeki saatiyle Rus milyarderi de solladı. Roman Abramovich'le hatıra fotoğrafı da çektiren Nusret'in kolunda yaklaşık 450 bin TL'lik saat varken Rus milyarder ise sadece 96 dolarlık yani yaklaşık 360 TL'lik bir saat takıyordu.
BECKHAM 'IN SAATİ 33 BİN DO LAR
ABRAMOVİCH'İN SAATİ 96 DOLAR
NUSRET'İN SAATİ 120 BİN DOLAR
Etiketler: Nusret Gökçe , Roman Abramovich , David Beckham , New York , Patek Philippe
- 08 Mart 2018, Perşembe
- Gazete
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