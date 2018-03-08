;
Yol Durumu
  1. Oscarlık umursamazlık
  2. İkisi de ayrı kafal'Arda'

Şov zamanı

Geçtiğimiz gün ’taki mekanında ve ’i ağırlayan Nusret, 120 bin dolarlık saatiyle 2 yıldıza havasını attı

Şov zamanı
Yaptığı tuzlama (saltbea) hareketiyle tüm dünyada fenomen olan Nusret Gökçe, saat tutkusuyla dünyaca ünlü yıldızları bile gölgede bıraktı. Özellikle New York'ta açtığı son mekanıyla adından sıkça söz ettiren Nusret, dünyaca ünlü marka Patek Philippe'nin 2 modelini koleksiyonuna kattı. Bu saatlerden biri 120 bin dolar, diğeri ise 91 bin dolardı.

SAAT FARKI ATTI!
Dünyaca ünlü yıldızların akın ettiği 'taki mekanına gittiğinde kenarları pırlanta taşlarla süslü saatini takan , geçtiğimiz haftalarda David Beckham'ı restoranında ağırladı. Beckham'ın kolunda 33 bin dolarlık Rolex saat varken Nusret'in saatinin değeri ise 120 bin dolardı. Efsane futbolcudan sonra bu kez mekanında Roman Abramovich'i ağırlayan Türk etçi, servet değerindeki saatiyle Rus milyarderi de solladı. 'le hatıra fotoğrafı da çektiren Nusret'in kolunda yaklaşık 450 bin TL'lik saat varken Rus milyarder ise sadece 96 dolarlık yani yaklaşık 360 TL'lik bir saat takıyordu.


BECKHAM 'IN SAATİ 33 BİN DO LAR


ABRAMOVİCH'İN SAATİ 96 DOLAR


NUSRET'İN SAATİ 120 BİN DOLAR
Etiketler: , , , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar