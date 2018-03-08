;
Yol Durumu
  1. Cömert Burak
  2. Sırrını açıkladı

Olmadı Çağatay!

Yakışıklı oyuncunun dizi setinden ilk kareler basına yansıdı.

Olmadı Çağatay!
Büyük merakla beklenen Netflix'in ilk Türk orijinal dizisinin çekimleri önceki gün İstanbul'da başladı. Başrollerinde Çağatay Ulusoy, Okan Yalabık, Ayça Ayşin Turan, Hazar Ergüçlü ve Mehmet Kurtuluş'un yer aldığı 10 bölümlük dizinin setinden heyecanla beklenen ilk kareler, dün basına yansıdı.


Dizide İstanbul'un son muhafızı Hakan'ı canlandıracak olan Ulusoy'un saç modeli hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı. Oyuncu, yeni imajıyla sosyal medyada başlatılan ankette sınıfta kaldı. Saçlarını yandan ayıran Ulusoy'un alnına düşen perçemini görenler "Çağatay, yerli Süpermen olacak galiba" dedi.
Etiketler: , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar