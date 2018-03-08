Olmadı Çağatay!

Büyük merakla beklenen Netflix'in ilk Türk orijinaldizisinin çekimleri önceki gün İstanbul'da başladı. Başrollerinde Çağatay Ulusoy, Okan Yalabık,Ayça Ayşin Turan, HazarErgüçlü ve Mehmet Kurtuluş'un yer aldığı 10 bölümlük dizinin setinden heyecanla beklenen ilk kareler, dün basına yansıdı.
Dizide İstanbul'un sonmuhafızı Hakan'ı canlandıracak olan Ulusoy'un saç modeli hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı. Oyuncu, yeni imajıyla sosyal medyada başlatılan ankette sınıfta kaldı. Saçlarını yandan ayıran Ulusoy'un alnına düşen perçemini görenler "Çağatay, yerliSüpermen olacak galiba" dedi.
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