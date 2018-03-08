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Köşe kapmaca

Köşe kapmaca
Başrollerinde Mehmet Aslantuğ, Fikret Kuşkan, Alperen Duymaz ve Burcu Özberk'in rol aldığı 'Direniş Karatay' filmi, önceki akşam İstinyePark'taki galada görücüye çıktı. Eski aşıklar Burcu Özberk ile Alperen Duymaz ise gece boyunca yan yana gelmemek için köşe kapmaca oynadı.


5 aylık aşklarını geçtiğimiz günlerde noktalayan ikili, galada göz göze dahi gelmedi.


Doğan SAVAŞ
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