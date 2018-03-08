Köşe kapmaca

Başrollerinde MehmetAslantuğ, Fikret Kuşkan, AlperenDuymaz ve Burcu Özberk'in rol aldığı'Direniş Karatay' filmi, önceki akşamİstinyePark'taki galada görücüye çıktı.Eski aşıklar BurcuÖzberk ile AlperenDuymaz ise geceboyunca yan yanagelmemek için köşekapmaca oynadı.
5 aylık aşklarınıgeçtiğimiz günlerdenoktalayan ikili, galadagöz göze dahi gelmedi.
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