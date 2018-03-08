;
Yol Durumu
  1. Beyonce’nin hocasını kaptı
  2. Olmadı Çağatay!

Cömert Burak

Özçivit, bir demet güle 300 TL ödeyerek cömertliğini konuşturdu.

Cömert Burak
'le eşi Burak Özçivit, önceki akşam Bebek'te objektiflere yansıdı. Baş başa yemek yiyen ikilinin etrafını, çıkışta çiçekçiler sardı. "Burak abi, sen bir tanesin" sloganlarına kayıtsız kalmayan Özçivit, eşine bir demet gül armağan etti.


Kırmızı güllerle eşinin yüzünü güldüren yakışıklı oyuncu, verdiği 300 liralık bahşişle de çiçekçileri sevindirdi. Keyifli halleriyle dikkat çeken ünlü çift, daha sonra lüks araçlarıyla evlerinin yolunu tuttu.


Doğan SAVAŞ
Etiketler: ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar