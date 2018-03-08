Cömert Burak

Fahriye Evcen'le eşi BurakÖzçivit, önceki akşam Bebek'teobjektiflere yansıdı. Baş başayemek yiyen ikilinin etrafını, çıkıştaçiçekçiler sardı. "Burak abi, senbir tanesin" sloganlarına kayıtsızkalmayan Özçivit, eşine bir demetgül armağan etti.
Kırmızı güllerle eşinin yüzünügüldüren yakışıklı oyuncu, verdiği300 liralık bahşişle de çiçekçilerisevindirdi. Keyifli halleriyle dikkatçeken ünlü çift, daha sonra lüksaraçlarıyla evlerinin yolunu tuttu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.