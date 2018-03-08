;
Yol Durumu
  1. Aşka yelken açtılar
  2. Böyle olmasını istemezdim

Güzel buluşma

Güzel buluşma
Serenay Sarıkaya ile Bergüzar Korel, önceki akşam Taksim'deydi. Cahide'de eğlenen ikili, "Kızlar gecesi yaptık. Şarkı söylemeyi sevenler kulübü olarak buradayız" dedi. Korel, Sarıkaya'nın giyimi içinse "Yıkılıyor. Tarzına bayılıyorum" diyerek genç oyuncuya övgü yağdırdı.


Doğan SAVAŞ
Etiketler: ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar