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Aşka yelken açtılar

Aşka yelken açtılar
Geçtiğimiz hafta oyuncu Arda Esen'le aşkını ilan eden manken Sema Şimşek'in mutluluktan ayakları yere basmıyor. İkili, dün Göcek'teki 'Kadınlar Günü Kupası'na katıldı.
Şimşek, yelkenlide sevgilisiyle çektiği aşk pozlarını instagram'da paylaşmayı ihmal etmedi. Ünlü model, aşkının dümen başındaki fotoğrafını da "Kaptanım" notuyla paylaştı.
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