Oscar ’da Türk şıklığı

Geçtiğimiz akşam gerçekleşen OscarÖdülleri Töreni'nin mönüsüne Adana Kebap,kabak tatlısı ve içliköftenin girmesinin ardından Türk modacılar da tasarımlarıyla kırmızı halıya şıklık kattı. ABD'li şarkıcı BebeRexha, törene NedretTaciroğlu imzalı kırmızı bir kostümle katıldı. İngiliz şarkıcı Edei ve ABD'li şarkıcı Ashley TisdaleRaissa&Vanessa imzalı bir kostüm giydi. Senarist Vanessa Taylor'ın tercihi ise Selma Çilek oldu.
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