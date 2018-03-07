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Oscar ’da Türk şıklığı

Oscar ’da Türk şıklığı
Geçtiğimiz akşam gerçekleşen Oscar Ödülleri Töreni'nin mönüsüne Adana Kebap, kabak tatlısı ve içli köftenin girmesinin ardından Türk modacılar da tasarımlarıyla kırmızı halıya şıklık kattı.
ABD'li şarkıcı Bebe Rexha, törene Nedret Taciroğlu imzalı kırmızı bir kostümle katıldı. İngiliz şarkıcı Edei ve ABD'li şarkıcı Ashley Tisdale Raissa&Vanessa imzalı bir kostüm giydi. Senarist Vanessa Taylor'ın tercihi ise Selma Çilek oldu.


, kıyafetiyle.


Raissa&Vanessa imzalı kıyafet giyen Edei, kırmızı halıda aktör aşkı James Marsden ile poz verdi.
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  • 07 Mart 2018, Çarşamba
  • Gazete
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